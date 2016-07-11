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تركيا: لم نتخذ خطوات بعد لتطبيع العلاقات مع مصر

المصدر: أنقرة - رويترز
مقر السفارة المصرية في تركيا
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كشف نائب رئيس الوزراء التركي نعمان قورتولموش، الاثنين، أن #أنقرة لم تتخذ أي خطوات لتطبيع العلاقات مع #مصر، لكنها تود استئنافها وذلك بعد أن حسنت بلاده العلاقات مؤخرا مع كل من #روسيا و#إسرائيل.

وأدلى قورتولموش، وهو أيضا المتحدث الرئيسي باسم الحكومة، بهذا التصريح في مؤتمر صحفي في أنقرة.

والشهر الماضي أعلنت تركيا إعادة العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بعد شقاق دام 6 أعوام، وعبرت عن أسفها لإسقاط طائرة حربية روسية وذلك سعيا لاستعادة تحالفاتها.

وزار وزير الخارجية المصري سامح شكري إسرائيل أمس الأحد في أول خطوة من نوعها منذ عام 2007.

كلمات دالّة

#أنقرة, #مصر, #روسيا

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