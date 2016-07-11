جنوب إفريقيا.. اعتقال شقيقين خططا لنسف سفارة أميركا

قالت الشرطة الاثنين إن شقيقين من جنوب إفريقيا اعتقلا بتهم الإرهاب كانا يخططان لنسف السفارة الأميركية في بريتوريا ومؤسسات يهودية، كما كانا يعتزمان الانضمام إلى تنظيم داعش.

وقال الجنرال هانغواني مولودزي المتحدث باسم الشرطة الخاصة "يشتبه بأنهما كانا يريدان تفجير السفارة الأميركية ومرافق يهودية في البلاد".

وأعلنت السلطات ليل الأحد الاثنين اعتقال 4 شبان يشتبه بتورطهم في أنشطة "إرهابية" ومحاولتهم السفر إلى سوريا للانضمام إلى داعش.

ولا تزال جنوب إفريقيا في منأى عن الاعتداءات الإرهابية بخلاف دول إفريقية أخرى مثل كينيا وبوركينا فاسو وساحل العاج.

ويبلغ عدد سكان جنوب إفريقيا 53 مليون نسمة 1,5% منهم مسلمون.