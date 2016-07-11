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حركة الشباب الصومالية تفجر قاعدة عسكرية وتقتل 10 جنود

المصدر: مقديشو - رويترز
تفجير سابق نفذته حركة الشباب في العاصمة الصومالية
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أعلنت #حركة_الشباب الصومالية المتشددة أنها اقتحمت قاعدة عسكرية صومالية جنوب غربي العاصمة #مقديشو ،الاثنين، بسيارة ملغومة مما أسفر عن مقتل 10 جنود.

وقال الرائد محمد فرح من بلدة افجويي القريبة "اقتحمت سيارة ملغومة يقودها #انتحاري القاعدة ثم دخلها مقاتلو الشباب. قُتل 10 جنود على الأقل".

وذكر متحدث باسم حركة الشباب أن مقاتليها مسؤولون عن الهجوم، وأضاف أن 30 جنديا قتلوا. وعادة تعلن الحركة أعدادا للقتلى أكبر من الأرقام الرسمية.

كلمات دالّة

#حركة الشباب, #مقديشو, #انتحاري

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