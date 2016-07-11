ساندرز سيدعم كلينتون في سباقها للبيت الأبيض

سينضم بيرني ساندرز إلى هيلاري كلينتون، التي نافسها على الفوز بترشيح حزبها الديمقراطي لسباق الرئاسة، في حملتها في نيوهامبشير الثلاثاء، ما يزيد من احتمالات أن يدعم ترشيحها لخوض سباق الرئاسة.

وصرح القائمون على حملة ساندرز وكلينتون الاثنين أن ساندرز سينضم إلى كلينتون في مدينة بورتسماوث "لمناقشة التزامهما ببناء أميركا أقوى معا، واقتصاد يخدم الجميع وليس فقط من هم على القمة".

ولم يعلن ساندرز بعد تأييده لترشيح كلينتون، إلا أنه قام بخطوات مهمة الشهر الماضي لدعم حملتها.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأسبوع الماضي إن وعد ساندرز المتوقع بدعم كلينتون هو نتيجة أسابيع من المحادثات بين حملتيهما بهدف توحيد الحزب.

وحصلت كلينتون على عدد من أصوات المندوبين يكفي لحصولها على الترشيح في مطلع يونيو بعد معركة استمرت عاما مع ساندرز، السيناتور عن ولاية فيرمونت.

إلا أن ساندرز رفض الإقرار بالهزيمة رغم أنه قال إنه سيصوت لكلينتون وسيعمل كل ما بوسعه لهزيمة المرشح الجمهوري دونالد ترامب.