فرنسا.. شغب واعتقالات عقب هزيمة الديوك

اعلنت شرطة باريس انها اعتقلت ليل الاحد ما لا يقل عن 40 مشجعا اثر صدامات واعمال شغب على هامش المباراة النهائية لكأس اوروبا في كرة القدم والتي انتهت بفوز #البرتغال على #فرنسا.

وقالت الشرطة ان الصدامات اندلعت قرب برج #ايفل حين حاول مشجعون الدخول عنوة الى باحة البرج حيث كانت جموع من المتفرجين تتابع المباراة على شاشات عملاقة والتي اغلقتها السلطات منذ الساعة السابعة مساء لامتلائها عن بكرة ابيها (اكثر من 90 الف متفرج).

وعمد بعض هؤلاء الى رشق قوات الامن بمقذوفات واحرقوا حاويات قمامة ودراجات نارية وسيارة واحدة، في حين تصدت لهم الشرطة بخراطيم المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وبحسب الشرطة، فإن مشجعين غاضبين هاجموا ايضا بعض السيارات المارة في المكان مما تسبب بحالة هلع دفعت بأحد السائقين الى دهس شخصين استدعت اصابة احدهما نقله الى المستشفى.

