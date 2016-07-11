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كاميرون يستقيل الأربعاء.. وماي رئيسة وزراء بريطانيا

المصدر: لندن - فرانس برس
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قال ديفيد كاميرون إنه سيستقيل من منصبه كرئيس وزراء بريطانيا بعد غد الأربعاء ليفتح الطريق أمام وزيرة الداخلية تيريزا ماي لخلافته في المنصب في نفس اليوم.

وقال كاميرون إنه يتوقع أن تعقد الحكومة آخر اجتماع برئاسته غداً الثلاثاء، وبعدها سيجيب على أسئلة في البرلمان لنحو 30 دقيقة، اعتبارا من الساعة 1100 بتوقيت غرينتش يوم الأربعاء.

وأضاف كاميرون للصحافيين أمام مقره في لندن "بعد ذلك أتوقع أن أذهب إلى قصر باكنغهام وأقدم استقالتي. سيكون لدينا رئيس جديد للوزراء في هذا المبنى الذي أقف أمامه بحلول مساء الأربعاء".

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