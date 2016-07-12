أبو الغيط وكوبلر يبحثان سبل جمع الفرقاء الليبيين

التقى اليوم الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، بالسيد مارتن كوبلر، مبعوث الأمين العام للأمم المتحده في ليبيا، وذلك لبحث آخر مستجدات الوضع الليبي وسبل الحوار بين الفرقاء الليبيين.

وصرح كوبلر أثناء مغادرته لمبنى الجامعة "أن اللقاء كان فرصة جيدة لتجديد العلاقات مع أحمد أبو الغيط"، الذي كانت تربطه معه علاقة سابقة عندما كان وزير خارجية مصر.

وكان هذا اللقاء الأول له بأمين الجامعة العربية، وأضاف أن الوضع في ليبيا غير مرضي على الإطلاق، وأنه يجب الإسراع في تحسين الحالة الأمنية، والخدمات للشعب الليبي .

وأشاد كوبلر بدور الجامعة العربية الإيجابي، وأكد أنه السبيل الوحيد لتحسين الحالة الأمنية في ليبيا هو اتحاد وحدات الجيش الليبي المسلح ليحاربوا الإرهاب متحدين وليس بوحدات منفصلة في الشرق والغرب والجنوب.