الداخلية البحرينية تقبض على المتورطين بتفجير قرية العكر

أعلنت وزارة #الداخلية_البحرينية القبض والتعرُّف على عدد من العناصر الإرهابية المشتبه بتورطهم في التخطيط وتنفيذ التفجير الإرهابي الذي وقع مساء الخميس 30 حزيران/يونيو 2016 عند #قرية_العكر_الشرقي بمحاذاة #شارع_جابر_الصباح باتجاه النويدرات والذي أسفر عن وفاة مواطنة بحرينية أثناء مرورها بسيارتها في الشارع المقابل لموقع التفجير باتجاه ستره، حيث أصيبت بشظية اخترقت رأسها، ما أدى إلى اصطدام سيارتها بالحاجز الحديدي وسط الشارع، الأمر الذي نتج عنه إصابة أطفالها الثلاثة الذين كانوا برفقتها في السيارة. كما تعرضت حينها سيارة مدنية وواجهات محلات تجارية وممتلكات عامة وخاصة لأضرار مادية نتيجة شظايا التفجير الإرهابي.

وجاء في البيان الذي استلمت "العربية.نت" نسخة منه أنه تم القبض على كل من المدعو #حسن_جاسم_حسن_الحايكي (35 عاما، موظف بمؤسسة خاصة) الذي تلقى تدريبات عسكرية على صناعة واستخدام الأسلحة والمتفجرات على يد عناصر من #الحرس_الثوري_الإيراني ، والمدعو #حسين_ابراهيم_علي_حسين_مرزوق (26 عاما، عامل بشركة خاصة) الذي سافر إلى #إيران حيث تلقى تدريبات عسكرية على تركيب المتفجرات وزرع القنابل، إضافة إلى استخدام أسلحة الـ"آر. بي. جي" والكلاشينكوف.

كما تتواصل التحريات للقبض على المدعو #حسين_أحمد_عبدالله_أحمد_حسين (27 عاما، موظف بشركة خاصة) الهارب والموجود في إيران والذي هو على علاقة وثيقة بالحرس الثوري الإيراني، ومحكوم عليه في عدد من قضايا صناعة المتفجرات والقتل العمد.

وأشارت عمليات المعاينة والكشف ورفع الأدلة والفحوص المختبرية إلى أن العبوة المستخدمة في التفجير الإرهابي والتي تم إخفاؤها داخل كيس ووضعها أسفل لوحة إعلان تجاري تحتوي على مواد شديدة الانفجار، حيث نتج عنها انطلاق شظايا معدنية بسرعة عالية تخترق الأجسام والمعادن، كما تم العثور على كرات معدنية (شظايا) منتشرة على مسافات تجاوز مداها 120 متراً.

وقد باشرت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية في #البحرين باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لإحالة القضية إلى النيابة العامة.