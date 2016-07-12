بان كي مون يدعو إسرائيل لوقف الاستيطان فوراً

انتقد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون استمرار #إسرائيل للأعمال الاستيطانية، وأشار إلى أن إعلان إسرائيل إنشاء المزيد من الوحدات السكنية بعد دعوة اللجنة الرباعية لإسرائيل بوقف البناء و #الاستيطان يعد خرقا للقانون الدولي.

ودعا الأمين العام إسرائيل إلى وقف خطط الاستيطان بشكل فوري. وقال: "إن الأعمال الاستيطانية لإسرائيل مستمرة، وبعد أيام من دعوة اللجنة الرباعية لإسرائيل بوقف البناء والاستيطان، فإن إسرائيل أعلنت أنها ستنشئ قرابة 560 وحدة سكنية في #الضفة_الغربية و240 في #القدس الشرقية المحتلة، وهذا الأمر يعد خرقا واضحا للقانون الدولي، وهذه الأمور تمثل تضاربا للدعم الرسمي لإسرائيل بحل الدولتين، وإني أحث إسرائيل على وقف هذه الخطط بشكل فوري".

ووصف الأمين العام للأمم المتحدة عمليات الهدم لمنازل #الفلسطينيين وإجراءات حصولهم على تصاريح، بالعقاب الجماعي لآلاف الفلسطينيين الأبرياء.

كما أشار إلى أن بعض الأصوات المتطرفة تستغل فشل الإسرائيليين والفلسطينيين في التوصل إلى #السلام .

فيما دعا بان كي مون الطرفين إلى بدء المناقشات مع اللجنة الرباعية لوضع حد للأزمة السياسية.