تباطؤ تدفق المهاجرين على أوروبا بعد الاتفاق مع تركيا

قالت الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود #فرونتكس إن عدد #المهاجرين بشكل غير مشروع الذين يتدفقون على #أوروبا تراجع منذ نيسان/ابريل بعد أن توصل #الاتحاد_الأوروبي لاتفاق مع #تركيا لوقف التدفق عبر #بحر_إيجه وإن #إيطاليا أصبحت الآن الخط الأمامي لوصول #اللاجئين القادم معظمهم من #ليبيا .

وقال فابريس ليجري رئيس فرونتكس لإذاعة "أوروبا 1" الفرنسية: "بالنسبة للستة شهور الأولى من عام 2016 وصل 360 ألف مهاجر بشكل غير مشروع للاتحاد الأوروبي، وهو أعلى من العدد العام الماضي إلا أن التدفق يتراجع منذ نيسان/أبريل".

وأضاف أن إيطاليا تخطت #اليونان وأصبحت النقطة الأولى لدخول المهاجرين.

وفي عام 2015 سجلت فرونتكس عبور أكثر من 1.5 مليون مهاجر إلى أوروبا معظمهم إلى اليونان قبل التوجه شمالا إلى #ألمانيا و #السويد فرارا من الحرب والفقر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأماكن أخرى.

وقال ليجري إن "خط الجبهة الجديد" أصبح إيطاليا حاليا حيث يصل إليها يوميا نحو 750 شخصا أغلبهم من دول جنوبي الصحراء وغرب إفريقيا مقارنة بنحو 50 في اليونان.

وقال متحدث باسم فرونتكس إن الاتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي وإغلاق حدود اليونان ومقدونيا في وقت سابق من العام الجاري كانا أهم سببين وراء تراجع عدد المهاجرين.

وقالت منظمة "إيد ستيشن" الخيرية المعنية بالمهاجرين ومقرها مالطا إن إحدى سفنها الخاصة بالإنقاذ انتشلت جثامين أربعة مهاجرين وأنقذت نحو 400 اليوم الثلاثاء من قارب خشبي مزدحم كان في طريقه إلى إيطاليا من ليبيا.

وقال ليجري إن فرونتكس تحتاج لإجراء تفتيش لضمان تنفيذ الدول سياسات فعالة على الحدود. وأضاف: "نبحث حاليا عن دول متطوعة لإعداد منهج".

وردا على المخاوف بشأن تعرض بعض المهاجرين لانتهاكات حقوقية، قال ليجري إن "الوكالة ستوفر طريقا ربما تكون عبر الإنترنت، للإبلاغ عن المخالفات وستجري تحقيقات قدر الإمكان".