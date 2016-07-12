ساندرز يعلن دعمه لهيلاري كلينتون في سباق الرئاسة

أعلن الديمقراطي #بيرني_ساندرز رسميا، الثلاثاء، دعمه لـ #هيلاري_كلينتون ، منهيا حملة تميزت بتوجيه #الانتقادات اللاذعة لمنافسته في #الانتخابات الرئاسية التمهيدية.

وأعلن ساندرز (74 عاما) خلال اجتماع ضمه في ثانوية بورتسماوث (شمال غرب) مع كلينتون "أدعم هيلاري كلينتون".

وقال ساندرز سناتور فيرمونت عن كلينتون "لقد فازت في عملية الانتخابات التمهيدية #الديمقراطية ، وأنا أتقدم لها بالتهنئة، وسأقوم بكل استطاعتي كي تكون الرئيسة المقبلة للولايات المتحدة".

وحرص ساندرز أيضا على توجيه الشكر لملايين #الأميركيين الذين دعموه خلال حملته الانتخابية.

وتابع "لقد أطلقنا معا ثورة سياسية لتغيير أميركا وهذه الثورة متواصلة"، مستعيدا أهم عناوين حملته الانتخابية.

وكان ساندرز وجه انتقادات لاذعة إلى كلينتون، وصلت إلى حد وصفها بأنها "غير مؤهلة" لكي تكون رئيسة.