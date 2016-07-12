قتيلان في محكمة أميركية بنيران سجين سطا على سلاح شرطي

أفادت وسائل إعلام أميركية أن سجينا أطلق النار داخل محكمة ميشيغان (شمال الولايات المتحدة) من سلاح سطا عليه من أحد رجال الشرطة مما أوقع قتيلين وجريح إضافة الى مقتل مطلق النار.

وقالت قناة "اي بي سي 13" المحلية التابعة لشبكة "اي بي سي نيوز" إن الرجل كان بصدد نقله إلى السجن حين تمكن من السطو على مسدس أحد الشرطيين ثم راح يطلق النار.

وأضافت القناة نقلا عن مصدر في مكتب المدعي العام لمقاطعة بيريين حيث جرت الواقعة أن إطلاق النار أسفر عن ثلاثة قتلى هم كاتبان في المحكمة ومطلق النار، وعن جريح واحد.

وقال حاكم ميشيغان ريك سنايدر في تغريدة على تويتر إن الشرطة أعادت الأمن إلى المحكمة وفتحت تحقيقا في الحادث.