قلق ألماني من هجمات للمتطرفين وأزمة المهاجرين

أظهرت دراسة استقصائية الثلاثاء أن #الألمان كانوا أكثر خوفا خلال العام الماضي، وأن قائمة مخاوفهم تصدرها احتمال وقوع هجوم #إرهابي وتطرف السياسي والآثار الاجتماعية لأزمة #المهاجرين .

وقبل أكثر من عام على إجراء #انتخابات اتحادية من حيث الاقتصاد، أظهرت الدراسة السنوية لشركة "آر+ في" للتأمين، ارتفاع مؤشر الخوف السنوي لدى الألمان 10 نقاط مئوية ليصل إلى 49%.

وقالت بريجيت ريومشتيد، رئيسة مركز المعلومات بالشركة "لم يحدث أبداً في تاريخ دراساتنا أن يرتفع الشعور العام بالخوف إلى هذه الدرجة الكبيرة خلال عام واحد".

كما أن ألمانيا على أهبة الاستعداد أمنياً بسبب هجمات الإرهابين الدامية في #فرنسا و #بلجيكا .

وغير ذلك، أثار دخول أكثر من مليون #مهاجر إلى ألمانيا معظمهم من بلدان مزقتها الحرب مثل سوريا والعراق، مخاوف من زيادة التكلفة والاندماج.

وكان الإرهاب على رأس قائمة المخاوف، حيث أثار قلق 73% من الألمان خلال العام الماضي مقارنة بنسبة 52% خلال العام الذي سبقه.

والسبب الثاني كان التطرف السياسي الذي سبب قلقا بين 68% من الألمان مقارنة مع نحو 50% فقط منهم.

فيما زاد الخوف من احتمال أن تسبب الهجرة توترات بين الألمان الأجانب الذين يعيشون في ألمانيا، حيث ارتفع من18% إلى 67%.

ويتوقع أن تتنافس الأحزاب السياسية على إيجاد حلول لهذه المسائل في سعيها نحو الفوز بانتخابات عام 2017.