ميركل تطلب من بريطانيا توضيح نواياها بسرعة بشأن بريكست

طلبت المستشارة الألمانية، #أنجيلا_ميركل ، من #بريطانيا أن توضح "بسرعة" ما تعتزم القيام به بعد تصويت مواطنيها لصالح الخروج من #الاتحاد_الأوروبي ، في وقت تخلف تيريزا ماي الأربعاء ديفيد #كاميرون على رأس الحكومة البريطانية.

وقالت ميركل مساء الاثنين لدى استقبالها أفراد السلك الدبلوماسي العاملين في ألمانيا في حفل سنوي في ميسيبرغ قرب برلين: "سيترتب على بريطانيا أن توضح بصورة سريعة كيف تريد أن تحدد مستقبل علاقتها مع الاتحاد".

كما أكدت مرة جديدة أن على الحكومة البريطانية أن تبادر إلى إبلاغ الاتحاد الأوروبي رسمياً بعزمها على الخروج من التكتل من أجل الشروع في تنفيذ الآلية.

ويأمل العديد من شركاء بريطانيا الأوروبيين على ضوء اتضاح المشهد السياسي في بريطانيا مع رحيل كاميرون وحلول تيريزا ماي مكانه، أن تقدم لندن رسمياً طلب الخروج، ما سيسمح بتبديد الغموض المخيم حالياً على الوضع.

كذلك رأت ميركل أن التصويت لخروج بريطانيا يشكل "انفصالاً مريراً"، مضيفة "لكن لدي الثقة بان الاتحاد الأوروبي لديه ما يكفي من القوة لتحمل هذا الانشقاق".

واعتبرت أن الجدل القائم حالياً حول ما إذا كان يتحتم تعزيز صلاحيات أوروبا المركزية أو التخفيف منها بهدف إعادة تحريك المشروع الأوروبي، لا يكفي للقيام بنهضة داخل الاتحاد. وقالت: "إننا بحاجة إلى أوروبا ناجحة"، لا سيما في مجال البحث والابتكارات.

