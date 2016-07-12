نداءات أممية لجمع 952 مليون دولار مساعدات للسودان

أطلقت #الأمم_المتحدة الثلاثاء نداء دولياً لجمع مبلغ 952 مليون دولار لتمويل الحاجات الإنسانية في #السودان للعام 2016، أغلبها للمتأثرين بالنزاع في إقليم #دارفور بغرب البلاد.

وجاء النداء بهدف تلبية حاجات 4,6 مليون شخص بمن فيهم عشرات الآلاف الذين لجأوا إلى السودان من #جنوب_السودان فراراً من #النزاع الدموي ونقص الغذاء ببلادهم.

وقالت نعيمة القصير القائمة بأعمال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالسودان "الرجال والنساء من اللاجئين والنازحين يتطلعون إلى أن نبذل أقصى جهدنا لمساعدتهم".

وتابعت، أن أغلب الأموال سيتم استخدامها لتلبية الحاجات الإنسانية في إقليم دارفور المضطرب.

وسيخصص جزء من المبلغ (581 مليون) للنازحين و225 مليون للاجئين و145 مليون للسكان الفقراء.

وتوقع مسؤولون دوليون وسودانيون إلا أن يتم التجاوب بأكثر من 50% من التمويل المطلوب.

وقال مفوض الشؤون الإنسانية بحكومة السودان أحمد آدم لفرانس برس "خلال الأعوام الأربعة الفائتة، كنا نحصل على ما بين 55% إلى 52% من التمويل الذي كنا نطلبه".

وفي عام 2015 جمعت وكالات الأمم المتحدة 604,3 مليون دولار للسودان من أصل أكثر من مليار تضمنها.