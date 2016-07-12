هدوء في جوبا بعد وقف إطلاق النار

خيم هدوء صباح الثلاثاء في #جوبا عاصمة جنوب السودان غداة وقف إطلاق نار أعلن بعد أربعة أيام من المعارك الدامية بين القوات الموالية للرئيس #سلفا_كير والمتمردين السابقين الموالين لنائبه #رياك_مشار .

ولم يسمع إطلاق نار ولا دوي مدفعية، خلافاً للأيام السابقة، كما لم تشاهد أي دبابات في الشوارع وأي مروحيات قتالية في سماء جوبا، وفق مراسل فرانس برس ووسائل إعلام محلية.

وقال أحد سكان جوبا، اوغوست مياي، لفرانس برس، إن "الوضع هادئ على مقربة من المطار" حيث دارت معارك عنيفة الاثنين، مشيراً إلى أن "هناك ناس في الشارع، ليس بالأعداد التي نراها في الأيام العادية، لكن هناك ناس في الشارع".

وشهدت جوبا بين مساء الجمعة والاثنين مواجهات عنيفة بين القوات الموالية لكير وقوات نائبه مشار، بعثت مخاوف من استئناف المعارك في جميع أنحاء البلاد التي تعاني منذ كانون الأول/ديسمبر 2013 من حرب أهلية تسببت بسقوط عشرات آلاف القتلى ونزوح حوالي ثلاثة ملايين شخص.

كما أوقعت المعارك "أكثر من 300 قتيل" يوم الجمعة وحده، وفق وزير الإعلام، مايكل ماكوي. ولم تصدر أي حصيلة للأيام التالية، في حين قتل عنصران صينيان من قوة الأمم المتحدة بـ"قنبلة" أصابت الأحد عربتهما المدرعة.

كذلك استجاب طرفا النزاع الاثنين إلى دعوات المجتمع الدولي وأعلنا وقف إطلاق النار.

وبالتوازي مع هذا الإعلان، طالب الأمين العام للأمم المتحدة، #بان_كي_مون بفرض "حظر فوري على الأسلحة" المتجهة إلى جنوب السودان، و"عقوبات محددة" جديدة على مثيري الاضطرابات.