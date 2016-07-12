واشنطن تنفي أي تعاون مع موسكو في محاربة داعش

نفت #واشنطن وجود تنسيق بين الولايات المتحدة و#روسيا في الحرب ضد تنظيم #داعش في #سوريا .

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، جون كيربي، إن بلاده لا تنسق عسكرياً مع روسيا في سوريا، عدا القناة التي فتحتها وزارة الدفاع مع الجيش الروسي لمنع حدوث اصطدام بين الطائرات.

كما أعلنت واشنطن أن وزير الخارجية، جون كيري، سيتوجه هذا الأسبوع إلى #موسكو في محاولة للتوصل مع المسؤولين الروس إلى أرضية تفاهم مشتركة حول الأزمة في سوريا.

وقال كيربي إن #كيري سيبحث خلال زيارته يومي الخميس والجمعة الوضع في سوريا وملفات أخرى. وأشار إلى أن واشنطن مهتمة بالتباحث مع موسكو في مستوى التدخل الذي يرغب الجيش الروسي القيام به لمحاربة #داعش والنصرة حصراً.