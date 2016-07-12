27 قتيلا بحادث الاصطدام بين قطارين في إيطاليا

أسفر الاصطدام بين قطارين يسيران على الخط نفسه الثلاثاء في مقاطعة بوليا جنوب #ايطاليا ، عن 27 قتيلا على الأقل، ومفقودين اثنين وحوالي 50 جريحا، كما أفادت حصيلة جديدة أصدرها #الدفاع_المدني الأربعاء.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال متحدث باسم غرفة العمليات في الدفاع المدني في باري، كبرى مدن هذه المنطقة، "تأكدنا من مصرع 27 شخصا، وما زال اثنان في عداد المفقودين، وعدد الجرحى خمسون شخصا".

وأعلن لوكا ماري المتحدث باسم رجال الإطفاء، "لا يمكننا أن نستبعد وجود أشخاص آخرين بين الأنقاض. هذا عمل بطيء جدا".

ووقع #الحادث الثلاثاء عندما اصطدم قطاران يضم كل منهما 4 عربات وجها لوجه بشكل مباشر، بينما كانا على خط واحد للسكة الحديد، وفقا لصور نقلتها قنوات التلفزيون.

وكان القطاران يسيران بسرعة فائقة عندما حصل #الاصطدام .