نائب بريطاني يعلن نيته الترشح لزعامة حزب العمال

قال أوين سميث وهو نائب بالبرلمان البريطاني عن #حزب_العمال المعارض اليوم الأربعاء إنه سيرشح نفسه أمام جيريمي كوربين على زعامة الحزب في الانتخابات المقبلة.

وبدأت المنافسة في وقت سابق من الأسبوع الجاري عندما أعلنت النائبة بالبرلمان #أنجيلا_إيجل منافستها لكوربين على زعامة الحزب.

وأعلن الحزب أمس الثلاثاء أن كوربين يحق له أن يدخل تلقائيا في الاقتراع على الزعامة دون الحاجة لترشيح من أعضاء الحزب في #البرلمان.

وقال سميث لراديو هيئة الإذاعة البريطانية "جيريمي رجل جيد ويحافظ على معايير حزب العمال ولكنه ليس قائدا يمكنه قيادتنا في الانتخابات والفوز بها".

وأضاف " لدي مجموعة #سياسيات_راديكالية وذات مصداقية. وأريد أن أجعل قضيتي ليس فقط الفوز بزعامة حزب العمال وإنما أيضا برئاسة الوزراء".