الأردن يبدأ محاكمة خلية إربد الإرهابية

بدأ الأردن، الأربعاء، محاكمة ما يعرف بـ #خلية_إربد_الإرهابية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

ونفى 21 متهماً بالقضية التهم الموجهة إليهم، في أولى جلسات المحاكمة.

ونقلت الوكالة الرسمية عن مصدر مسؤول في نيابة أمن الدولة الأردنية قوله، إن التهم الموجهة للمتهمين تتعلق بقانون منع #الإرهاب منها القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى وفاة إنسان بالاشتراك والتدخل بالقيام بأعمال إرهابية باستخدام أسلحة أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك، وتصنيع مواد مفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك، وحيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك، والمؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، والترويج لأفكار جماعة إرهابية.

وأضاف المصدر أن رئيس الهيئة الحاكمة في بداية الجلسة تأكد من وجود جميع المتهمين، ووجه لكل منهم سؤالاً إن كان مذنباً أم غير مذنب، فأجاب المتهمون بأنهم غير مذنبين.

وقرر رئيس الهيئة الحاكمة رفع الجلسة إلى نهاية الأسبوع المقبل للبدء بسماع شهود #النيابة العامة.

وكانت المخابرات العامة الأردنية أعلنت في آذار/مارس الماضي، إحباط عملية إرهابية كانت تنوي استهداف عدة مواقع في المملكة، وأسفرت العملية وقتها عن مقتل 7 إرهابيين يتبعون لتنظيم #داعش الإرهابي، في الشهر نفسه.

واستمرت العملية في ذلك الوقت لأكثر من 10 ساعات، راح ضحيتها ضابط من قوة أمنية أردنية، وأصيب آخرون، كما تم ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات.