بوتين يطلب من ميركل وهولاند تفادي التصعيد بأوكرانيا

قال الكرملين في بيان إن الرئيس الروسي فلاديمير طلب اليوم الأربعاء من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند استخدام نفوذهما للمساعدة في تفادي أي تصعيد للصراع في شرق أوكرانيا.

وأضاف الكرملين أن بوتين عبر خلال اتصال هاتفي مع الزعيمين عن مخاوفه بشأن وضع الهدنة الهشة بين قوات الحكومة الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا الذين يقتتلون منذ عام 2014.

وتابع قائلا عن المكالمة "تم إبراز أهمية عدم السماح بمزيد من تصعيد الموقف".

وأضاف "عبر فلاديمير بوتين عن مخاوفه فيما يتصل بقصف القوات الأوكرانية الكثيف للمناطق المأهولة في دونباس". ويتكرر تبادل الاتهامات بين الانفصاليين والجيش الأوكراني بانتهاك اتفاق مينسك للسلام الذي أبرم لإنهاء القتال.