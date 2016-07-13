تعرف كيف يُنتخب الأمين العام للأمم المتحدة

تحاول الجمعية العامة للأمم المتحدة إضفاء الشفافية على عملية اختيار الأمين العام للمنظمة الدولية خلفاً للكوري الجنوبي بان كي مون، من خلال مناظرات بين المتنافسين تبث على الهواء بين 10 من أصل 12 متسابقاً على المنصب.

وسعت الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 عضواً لرفع غطاء السرية الذي يحيط بعملية انتخاب أمين عام #الأمم_المتحدة على مدى الأعوام السبعين الماضية بطلب ترشيحات علنية والمشاركة في أنشطة على غرار الحملات الانتخابية مع كل مرشح.

لكن عندما يبدأ أعضاء #مجلس_الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة الاقتراع السري غير الرسمي الأسبوع المقبل لاختيار مرشح والتوصية به للجمعية العامة لانتخابه في وقت لاحق هذا العام فإن نتائج هذا الاقتراع المغلق لن تتاح علنا.

وسيحصل أعضاء المجلس على بطاقة اقتراع لكل مرشح مع اختيارات (التشجيع - عدم التشجيع - لا رأي).

وسيجمع المجلس البطاقات، وسيبلغ الدول المرشحة بنتائج مرشحيها، لكن النتائج المجملة لن تعلن على الرأي العام.

وفي نهاية الأمر، يتعين أن توافق الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وهي الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين على #مرشح ولا يوجد ما يلزمها بالالتفات إلى شعبية المرشحين لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويقول دبلوماسيون إن المجلس يأمل في الاتفاق على مرشح بحلول تشرين الأول/أكتوبر.