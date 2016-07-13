مفاجأة.. تركيا تتحدث عن "تطبيع" مع النظام السوري

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم اليوم الأربعاء إنه واثق من استعادة علاقات بلاده الطبيعية مع #سوريا.

وأكد أن #تركيا تأمل في علاقات جيدة مع سوريا و#العراق. كما أضاف أن البلدين بحاجة إلى الاستقرار حتى تنجح جهود #مكافحة_الإرهاب.

وأدلى يدريم بهذه التصريحات أثناء حديثه عن حاجة تركيا لتعزيز علاقاتها #الدبلوماسية في المنطقة. وبث #التلفزيون تصريحاته على الهواء مباشرة.

جاء ذلك في تطور مفاجئ بسياسة الدولة التركية التي لطالما طالبت برحيل رأس النظام بشار الأسد، لأن ذلك حلا للمأساة السورية المستمرة منذ 5 أعوام.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن سابقا عن تأسيس مكتب في وزارة الداخلية يعمل على تسهيل منح الجنسية لمن يرغب من #اللاجئين_السوريين الموجودين على الأراضي التركية.

وقال أردوغان، في كلمة له في مأدبة إفطار بإحدى الجامعات في ولاية كليس، إن هناك من يرغب من اللاجئين بالحصول على الجنسية وإن وزارة الداخلية ستسهل ذلك.