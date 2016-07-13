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غرق 4 وإنقاذ 6 بعد انقلاب قارب مهاجرين قبالة اليونان

المصدر: أثينا – رويترز
مركب مهاجرين "أرشيفية"
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قال خفر #السواحل_اليوناني إن 4 أشخاص غرقوا بينما أنقذ ستة آخرون عندما انقلب قارب صغير مكتظ بـ #المهاجرين اليوم الأربعاء قبالة ساحل جزيرة #ليسبوس اليونانية.

وهؤلاء أول غرقى يلقون حتفهم في المنطقة منذ أسابيع بعد اتفاق #الاتحاد_الأوروبي مع #تركيا الذي ساعد في الحد من تدفق المهاجرين الذين يقومون بالرحلة القصيرة والمحفوفة بالمخاطر بالعبور من شواطئ #تركيا إلى الجزر اليونانية.

ونقل خفر السواحل عن الناجين القول إنه كان هناك 11 شخصا في المجمل على متن القارب. ومن بين الضحايا طفلان.

فيما وصل مئات الآلاف من الفارين من الصراعات في بلادهم إلى أوروبا عبر الجزر اليونانية في 2015.

كلمات دالّة

#السواحل اليوناني, #المهاجرين, #ليسبوس, #الاتحاد الأوروبي, #تركيا

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