غزة.. إسرائيل تفتح غداً معبراً أغلقته 8 سنوات

تعيد إسرائيل، الخميس، فتح معبر حدودي بين قطاع #غزة وإسرائيل مغلق منذ 8 سنوات أمام نقل البضائع، بحسب ما أعلنت الإدارة المدنية الأربعاء.

وقال متحدث باسم الإدارة المدنية التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية والمسؤولة عن تنسيق أنشطة الجيش في الأراضي المحتلة، لوكالة فرانس برس "سيتم فتح معبر إيريز مرة أخرى أمام حركة البضائع التي تدخل إلى قطاع غزة والتي تجري منذ تسع سنوات عبر معبر كيرم شالوم (كرم ابو سالم).

وكانت الحركة في معبر إيريز تقتصر حتى الآن على الأشخاص. ويقع المعبر في شمال قطاع غزة، ويعد أقرب بكثير لمدينة غزة من معبر كرم أبو سالم في الجنوب، ما يزيد المسافة التي تقطعها الشاحنات المحملة بالبضائع القادمة من ميناء #أسدود الإسرائيلي.

وتفرض #إسرائيل حصاراً خانقاً على قطاع غزة منذ العام 2006 بعد أسر جندي إسرائيلي. وتم تشديد الحصار في 2007 عندما سيطرت حركة حماس على القطاع.

ويقول #البنك_الدولي والأمم المتحدة إن الحصار قضى تقريباً على عملية #التصدير من غزة ودفع اقتصاد القطاع إلى الانهيار.