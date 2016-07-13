غزة.. الملاكمة "تصارع" من أجل البقاء

تواجه رياضة الملاكمة كغيرها من الرياضات في قطاع غزة العديد من المعيقات لعل أبرزها الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ قرابة عشر سنوات.

وبإمكانيات جد متواضعة يحاول عشاق رياضة #الملاكمة في غزة إعادة إحيائها من جديد رغم صعوبات كبيرة تواجهها أهمها إغلاق #المعابر نتيجة #الحصار الإسرائيلي.

ولا يتوانى ممارسو لعبة الملاكمة في #غزة في البحث عن حلول مؤقتة مثل توفير مستلزمات هذه الرياضة أو بالأحرى استعارتها ناهيك عن الحلبة الوحيدة التي لا تروي شغفهم بهذه الرياضة إلى غاية تسوية وضعهم.

وتمثل رياضة الملاكمة في غزة كغيرها من الرياضات انعكاسا للأوضاع السياسية، من فترة النضج إلى توقف هذه اللعبة إلى محاولات استعادتها مجدداً.