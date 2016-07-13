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فرنسا تغلق سفارتها وقنصليتها في أنقرة واسطنبول

المصدر: أنقرة - رويترز
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قالت سفارة فرنسا في أنقرة في بيان اليوم الأربعاء إنها أغلقت مقرها في العاصمة التركية حتى إشعار آخر لدواع أمنية.

وأضاف البيان "سفارة فرنسا في أنقرة وكذلك قنصليتها العامة في اسطنبول ستغلقان اعتبارا من الأربعاء 13 يوليو في الواحدة مساء (10:00 بتوقيت غرينتش) حتى إشعار آخر".

وكانت القنصلية العامة في اسطنبول قالت في وقت سابق إن معلومات تشير إلى "تهديد خطير" لخطط للاحتفال بالعيد الوطني في 14 يوليو/تموز. وأضافت أنه تم إلغاء هذه الاحتفالات.

وأضافت السفارة في بيان "لدواع أمنية تم إلغاء حفلات الاستقبال المقررة في 14 يوليو في أنقرة واسطنبول وإزمير" مشيرة إلى أنها أخطرت السلطات التركية بالقرار وعلى اتصال وثيق معها.

وتواجه تركيا تهديدات أمنية كثيرة بما في ذلك تنظيم داعش المتطرف الذي ألقي عليه باللوم في هجوم استهدف المطار الرئيسي في اسطنبول الشهر الماضي سقط فيه 45 قتيلا ومئات الجرحى.

كلمات دالّة

#تركيا, #فرنسا, #اسطنبول, #أنقرة, #السفارة, #القنصلية

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