فلسطين:المجتمع الدولي مسؤول عن استمرار انتهاكات إسرائيل

لم يتمالك المندوب الفلسطيني الدائم لدى #الأمم_المتحدة رياض منصور نفسه حين انهمرت دموعه أثناء كلمته أمام #مجلس_الأمن ، وهو يستذكر الاعتداءات الإسرائيلية بحق #الفلسطينيين ، ويتلو رسالة والد الطفل محمود بدران الذي قتل بنيران مجموعة من الجنود #الإسرائيليين ، محملا المجتمع الدولي المسؤولية عن استمرار تلك #الانتهاكات .

وقال منصور: "العديد من الآباء الفلسطينيين فقدوا أطفالهم بنيران إسرائيلية أطلقت للدفاع عن نظام احتلال مجحف، يتنكر لأمة كاملة حقوقها الإنسانية. محمود لم يكن سوى آخر ضحية بريئة تسقط، وأخاطبكم اليوم كأب مكلوم، لأنكم أنتم كمجتمع دولي من يسمح لإسرائيل بمواصلة احتلالها الوحشي. والتأكد من أن محمود الذي كان على أعتاب عامه الخامس عشر، يكون الأخير ممن يقتلون".