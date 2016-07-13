5 أشياء تساعدك في التعرف على تيريزا ماي

اليوم هو الأول لرئيسة الوزراء #تيريزا_ماي في مقرها الجديد في 10 دواننغ ستريت. تدخل ماي البالغة من العمر 59 عاما منزلها الجديد بعد أن جمع ديفيد #كاميرون "عفشه" وغادر المكان إثر فشله بإبقاء #بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي.

بسرعة كبيرة وبشكل لم يتوقعه الكثير من المراقبين، احتلت صور تيريزا ماي الشاشات والصحف حول العالم. توصف ماي بأنها سياسية داهية وشديدة المراس، وقال عنها أحد زملائها إنها امرأة "دموية صلبة"، في إشارة إلى تمرسها في العمل السياسي. هذه خمسة أشياء قد تساعد في التعرف على هذه الزعيمة الجديدة.

وزيرة الداخلية في أصعب الأوقات

خدمت تيريزا طويلا كوزيرة الداخلية، وهي من أصعب المهمات، وفي مرحلة عدها المراقبون الأصعب في التاريخ #البريطاني منذ عقود. لمع نجمها بعد أن نجحت بإبعاد المتشدد #أبوقتادة وهي المهمة التي عجز عنها كثير من الوزراء قبلها.

احتلت ماي هذا المنصب في عام 2013 بعدما تم انتخابها للبرلمان. ماي تنتمي لفريق المعتدلين في حزب المحافظين، وتقارن بالمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، وتعرف كلتاهما بالنهج الواقعي البراغماتي. كوزيرة للداخلية تعرضت ماي لنقد لفشلها في تحقيق وعود المحافظين بتقليل عدد المهاجرين إلى بريطانيا.

مؤيدة بصمت للخروج من الاتحاد الأوروبي

على الرغم من دعمها موقف ديفيد كاميرون في البقاء داخل الاتحاد الأوروبي إلا أنها لم تتحدث عن هذا الأمر كثيرا، ما قاد للاعتقاد بأنها مؤيدة في داخلها للخروج. هذا الغموض ساعدها في البزوغ كمرشحة تميل للتسويات وليست مفرقة وقادرة على لم شمل حزب المحافظين المتمزق. ردا على الطلبات بإجراء الاستفتاء الثاني، قالت ماي إن الناس أسمعوا أصواتهم، وإن "الخروج يعني الخروج". ومع هذا هي ليست على عجلة من أمرها، وأشارت إلى أنها لن تبدأ بإثارة آلية الانسحاب حتى نهاية هذا العام

مدافعة عن السود والنساء

قالت ماي مؤخرا إن الناس لا يريدون أن يروها "كرئيسة وزراء الخروج من أوروبا"، ووعدت ببناء مستقبل جديد وشجاع وإيجابي لبريطانيا. مستقبل لا يتمتع به فقط القلة بل الجميع. قدمت وعودا لمعالجة قضايا، مثل غياب العدالة وزيادة تمثيل العمال وتقليل الضرائب. اعترفت ماي أن النظام الحالي يقف ضد النساء والسود والطبقة العاملة، ووعدت بالوقوف إلى جانبهم.

وقد صرحت قائلة: "إن كنت أسود فسوف تتلقى معاملة أقسى من نظام العدالة الجنائية. إذا كنت فتى أبيض تنتمي للطبقة العاملة فعلى الأرجح لن تذهب للجامعة. إن كنت تدرس في مدرسة عامة فلن تصل على الأرجح قمة المناصب على العكس مما إذا تعلمت في مدرسة خاصة. إن كنت امرأة فستجنين مالاً أقل من الرجل".

بنظير بوتو عرفتها على زوجها

مثل رئيس الوزراء الشهيرة مارغريت تاتشر تنتمي ماي إلى الطبقة الوسطى. تعلمت في أكسفورد، وانضمت هناك إلى الجمعية المحافظة واتحاد اكسفورد، المجتمع الجدالي المعروف بتخريج قادة المستقبل. في حفلة أقامتها الجمعية حينذاك عرفتها صديقتها الباكستانية التي تدعى بنظير #بوتو الطالبة في ذلك الوقت على زوجها المستقبلي.

شخصية متحفظة لا تفضل الحديث عن حياتها الخاصة على الرغم من أنها أفشت بعض المعلومات، مثل أنها مصابة بمرض السكر. ماي وحيدة أبيها القس الذي مات في حادث سيارة حينما كانت بعمر الـ25 وأمها التي توفيت بعد معاناة طويلة مع المرض. لم تنجب أطفالا، وتحدثت عن عدم رغبتها في الإنجاب، وقالت عن هذا الأمر "آمل ألا يظن أحد أن الأمومة مسألة مهمة. ما زلت أفهم الناس وأتعاطف معهم وأهتم بالعدالة وإتاحة الفرص".

جامعة كتب الطبخ

الطبخ إحدى هوايات ماي التي تقوم بها للاسترخاء. وعرف عنها جمعها لكتب الطبخ، حيث تضم مكتبتها أكثر من 100 كتاب طبخ. كما عرفت بأحذيتها الفاخرة، ومحبتها لمجلة #الأزياء العريقة "فوغ".