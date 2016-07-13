فضيحة.. 6 قنوات إيرانية وعراقية تبث على أقمار إسرائيلية

كشفت وسائل الإعلام الروسية، معززة بمعطيات إسرائيلية، أن 6 قنوات إيرانية وأخرى موالية لها تبث #الطائفية من على #أقمار_صناعية إسرائيلية .

ومن المفارقات أن تلك القنوات التي تروج للبروباغندا الإيرانية بنفس طائفي، تلتزم شروط تل أبيب بعدم المساس بإسرائيل أو اليهود، ومن أشهر تلك الأقمار الصناعية هي عاموس اثنين وعاموس ثلاثة وعاموس خمسة، وهي تقدم خدمة البث التلفزيوني.

وهذه القنوات تدعي نذر نفسها للمذهب الشيعي، فيما تبث #التحريض_الطائفي، وتدعي الفقر لجباية #المال، على #القمر_الصناعي الإسرائيلي.

ومن بين هذه القنوات الإيرانية الطائفية وناطقة بالعربية وتبث من #إسرائيل قنوات مثل آل البيت والأنوار والعالمية والغدير وغيرها من القمر عاموس، وفق الكشف الذي قدمته وسائل الإعلام الروسية مؤخرا.

وتعد القنوات الفضائية الإيرانية أو الموالية لها بنفس طائفي، وموجهة إلى #البلدان_الإسلامية، نحو 28 قناة، فضلا عن إذاعات إيرانية بنحو 35 لغة، ما تعتبره طهران في خدمة مصالحها الإقليمية، ويبدو أنها اختارت الخدمات الإسرائيلية لتعزيز هذه #المصالح.