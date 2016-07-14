أوباما يرسل جنودا جنوب السودان لحماية السفارة الأميركية

أعلن الرئيس الأميركي باراك #اوباما الأربعاء إرسال 47 جنديا إلى #جنوب_السودان لحماية سفارة #الولايات_المتحدة في #جوبا وطاقمها بعد الاشتباكات العنيفة التي شهدتها عاصمة الدولة الفتية، والتي خلفت مئات القتلى وعشرات آلاف النازحين.

وقال أوباما في رسالة إلى الكونغرس نشرها #البيت_الأبيض إن الجنود الأميركيين الـ47 وصلوا إلى جوبا الثلاثاء وإن 130 آخرين موجودون حاليا في #جيبوتي هم جاهزون للالتحاق برفاقهم "عند الاقتضاء".

وكانت الولايات المتحدة التي دعمت استقلال جنوب السودان قبل خمس سنوات، أمرت الموظفين غير الأساسيين في سفارتها في جوبا بمغادرة البلد ودعت رعايا في هذا البلد إلى توخي الحيطة والحذر.

وفي رسالته إلى الكونغرس أوضح أوباما أنه "على الرغم من أن هؤلاء الجنود الإضافيين مجهزون للقتال إلا أنهم ينتشرون في مهمة لحماية المواطنين الأميركيين والممتلكات الأميركية".

والأربعاء أعرب مسؤول عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة ايرفيه لادسو عن "قلق بالغ" لدى المنظمة الأممية حيال احتمال تجدد المعارك في جنوب السودان، رغم وقف لإطلاق النار أعلنه طرفا النزاع في العاصمة جوبا.

ولكن يبدو أن وقف إطلاق النار لا يزال صامدا في جوبا لليوم الثاني على التوالي بعد الاشتباكات العنيفة التي أثارت مخاوف من عودة البلاد إلى الحرب الأهلية الشاملة.

ولا يزال العدد الإجمالي لقتلى الاشتباكات غير معروف، إلا أن نحو 300 شخص قتلوا خلال ساعات قليلة الجمعة من بينهم اثنان من عناصر قوة حفظ السلام الأممية من الجنسية الصينية.