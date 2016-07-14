القضاء اللبناني يدعي على 3 أشخاص مرتبطين بداعش

ادعى القضاء العسكري في #لبنان، الخميس، على 3 أشخاص بينهم سوريان، مرتبطين بتنظيم #داعش، ويشتبه بتورطهم في تفجيرات انتحارية استهدفت بلدة القاع اللبنانية الحدودية مع سوريا، وفق ما أفاد مصدر قضائي.

وقال المصدر إن "المدعى عليهم مرتبطون بتنظيم داعش"، موضحا أن "الموقوف منهم هو أحد أفراد مجموعة تنتمي إلى التنظيم، وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليها الأسبوع الماضي، وكانت تخطط لتنفيذ تفجيرات في أكثر من منطقة لبنانية".

وأضاف: "توصلت التحقيقات إلى معلومات عن وجود علاقة بين هذا الموقوف ومجموعة القاع الانتحارية"، لافتا إلى أن أحد المدعى عليهما الفارين سوري الجنسية، ويُشتبه بكون الثاني لبنانيا، ويجري التثبت من هويته".

وقُتل 5 مدنيين، وأصيب 28 آخرون بجروح في 27 يونيو جراء إقدام 8 انتحاريين، على تفجير أنفسهم ضمن مجموعتين في بلدة #القاع في منطقة #البقاع (شرق) على الحدود مع سوريا.

وأحال مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي صقر صقر، الخميس، الملف مع الموقوف على قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا، بعدما ادعى على الأشخاص الثلاثة بجرائم "قتل ومحاولة قتل مدنيين واثارة الرعب والحض على الفتنة الطائفية وزعزعة السلم"، استنادا إلى مواد في قانون العقوبات وقانون الإرهاب تنص على عقوبة الإعدام.

وكان الجيش اللبناني أعلن نهاية شهر يونيو توقيف 5 عناصر من تنظيم داعش كانوا يخططون لعمليتين "إرهابيتين خطيرتين" تستهدفان مرفقا سياحيا ومنطقة مكتظة بالسكان، وذلك بعد أيام من تفجيرات القاع.