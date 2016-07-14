حرس الحدود الأردني يعتقل إسرائيلياً

ألقت قوات #حرس_الحدود الأردنية القبض على شخص يحمل #الجنسية_الإسرائيلية حاول اجتياز الحدود إلى المملكة، وفق بيان الجيش الأردني.

ونقل البيان المقتضب عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة قوله، تم إحباط محاولة #تسلل شخص يحمل الجنسية الإسرائيلية، فجر الخميس، وألقت القبض عليه أثناء محاولته اجتياز الحدود من الغرب باتجاه الأراضي الأردنية.

وأضاف البيان أن الشخص المتسلل تم تحويله إلى الجهات المختصة، دون إعطاء أي تفاصيل أخرى.

وفي سياق متصل، أعلن المصدر العسكري أن قوات حرس الحدود أحبطت فجر اليوم الخميس, محاولة تهريب كمية كبيرة من #المخدرات قادمة من الأراضي السورية، تورط بها 4 أشخاص يحملون الجنسية السورية.

وقامت المراقبات الأمامية على الواجهة الشمالية الشرقية من المملكة بمتابعة حركتهم، وتطبيق قواعد الاشتباك، وإلقاء القبض عليهم، وضُبط بحوزتهم 781000 ألف حبة كبتاغون، و180 كف حشيش، وتم تحويل الأشخاص والمواد المضبوطة إلى الجهات المختصة، وفقا للمصدر العسكري.

وأكد المصدر أن الحدود الشمالية والشمالية الشرقية من المملكة، منطقة عسكرية مغلقة، وسيتم التعامل مع أي تحركات ضمنها بأقصى درجات الحزم ودون تردد أو تهاون.