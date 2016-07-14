فرنسا.. مخطط إرهابي يستهدف رياضيين في ريو

أعلن رئيس الاستخبارات العسكرية الفرنسية أن #فرنسا تبلغت بمخطط لشن اعتداء ضد رياضييها خلال مشاركتهم في دورة الألعاب الأولمبية في #ريو (5 الى 21 غسطس)، حسبما ورد في وثيقة رسمية.

وأشار الجنرال كريستوف غومار رئيس هيئة #الاستخبارات العسكرية إلى مشروع الاعتداء خلال مثوله أمام لجنة تحقيق نيابية حول اعتداءات باريس في العام 2015.

ويذكر تقرير اللجنة الذي نشر الثلاثاء جزءا من شهادة غومار في 26 مايو الماضي.

وبعد مقطع تم حذفه، سأل رئيس اللجنة جورج فينيش غومار "لم أسمع عن هذا البرازيلي الذي كان يخطط لمهاجمة الوفد الفرنسي في الالعاب الاولمبية. من اين عرفتم ذلك؟".

ورد غومار بشكل مقتضب: "من خلال شركائنا". ولم تعط السلطات الفرنسية اي معلومات اضافية حول الموضوع.

وكان وزير العدل البرازيلي الكسندر مورايس اعلن في مطلع يوليو ان اعتداء يشنه متطرفون خلال الالعاب الاولمبية في ريو "ممكن" لكنه "ليس محتملا".

وفي البرازيل، سيتم تعبئة 85 ألف عنصر من قوات الأمن هم 47 ألف شرطي و38 ألف عسكري لضمان أمن الرياضيين الـ10.500 المشاركين في الألعاب الأولمبية وايضا امن المسؤولين والصحافيين والسياح القادمين من كل أنحاء العالم لهذا الحدث المهم.