إصابة 13 فلسطينيا برصاص إسرائيلي قرب رام الله

أصيب 13 فلسطينيا مساء الخميس برصاص قوة إسرائيلية أثناء محاولتها اعتقال أحد المطلوبين في بلدة المزرعة الغربية قرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة، كما أفادت مصادر أمنية وطبية فلسطينية.

وقال مدير مجمع فلسطين الطبي في رام الله الدكتور أحمد بيتاوي إن "عناصر وحدة خاصة من قوات الاحتلال بلباس فلسطيني دخلوا إلى البلدة لاعتقال أحد الشبان، ولدى انكشاف أمرهم من قبل شبان البلدة، قاموا بإطلاق الرصاص الحي باتجاه الشبان ما أدى إلى إصابة 13 مواطنا على الأقل أحدهم بحال الخطر".

وأضاف البيتاوي" أنه "تم نقل المصابين إلى مشافي رام الله للعلاج".

من جهته قال مسؤول أمني فلسطيني "اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال التي دفعت بتعزيزات كبيرة إلى البلدة ومحيطها".

وأكدت وزارة الصحة "وصول 13 إصابة بالرصاص الحي إلى مجمع فلسطين الطبي جميعها في الأطراف باستثناء إصابة خطرة في البطن جرى إدخالها للعمليات".