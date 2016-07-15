الأمم المتحدة تدعو إلى تحدي الإرهابيين بزيارة فرنسا

دعا الأمين العام للمنظمة العالمية للسياحة، طالب رفاعي، من يمضون إجازاتهم إلى التعبير عن تضامنهم مع فرنسا عبر زيارة هذا البلد تحديا لـ"الإرهابيين"، وذلك إثر اعتداء نيس مساء الخميس الذي خلف 84 قتيلا على الأقل.

وبحسب فرانس برس، قال رفاعي، الأمين العام لمؤسسة الأمم المتحدة المتخصصة في تطوير السياحة وتعزيزها لصحافيين في سريلانكا بعد مشاركته في مؤتمر عن السياحة "إنه وقت زيارة فرنسا".

ووصف اعتداء الخميس بأنه "مرض عالمي"، مؤكدا أن أي مكان في العالم ليس في منأى من الاعتداءات.

وأضاف "ليس هذا وقت الفرار. لا يمكننا أن نعاقب الضحايا ونكافئ المعتدين بعدم السفر إلى الأمكنة المستهدفة، لأن هذا بالضبط ما يريد هؤلاء الإرهابيون أن نقوم به".

ورغم الاعتداءات التي ارتكبت مؤخرا في تركيا وبنغلادش وفرنسا وبلجيكا ومصر، توقع رفاعي أن يشهد قطاع السياحة هذا العام ارتفاعا عاما بنسبة تتجاوز 4.5%.