السودان يجلي رعاياه من جنوب السودان عقب موجة عنف

وصل عشرات السودانيين بينهم نساء وأطفال إلى الخرطوم قادمين من #جوبا الجمعة، بينما بدأ #السودان بإجلاء رعاياه من الدولة التي انفصلت عنه قبل 5 سنوات.

واختار مواطنو #جنوب_السودان في 2011 الاستقلال عن السودان بموجب اتفاقية سلام، لكن الدولة ما لبثت أن غرقت في حرب أهلية قتل فيها عشرات الآلاف من الأشخاص.

وتجددت المواجهات في جنوب السودان الأسبوع الماضي عندما اندلعت معارك عنيفة في العاصمة جوبا عشية ذكرى الاستقلال.

ورغم صمود وقف لإطلاق النار منذ مساء الاثنين، إلا أن الأمم المتحدة حذرت من إمكانية تجدد المعارك في جوبا.

وتقوم طائرات مستأجرة بإجلاء الرعايا الأجانب من البلاد منذ الأربعاء. وبدأ السودان أيضا بإجلاء رعاياه، ووصلت اول طائرة على متنها 76 سودانيا الى الخرطوم بعد ظهر الجمعة.

وقال المسؤول في الحكومة جمال احمد للصحافيين في مطار الخرطوم: "نركز على إحضار النساء والاطفال والمسنين اولا". واضاف "ستكون هناك رحلات اخرى اليوم تحمل المزيد من الاشخاص".

وذكر مسؤولون الخميس أن السودان سيقوم بتشغيل ثلاث الى أربع رحلات يوميا لإعادة رعاياه الى الوطن.

وأدت اربعة ايام من المعارك العنيفة الاسبوع الماضي بين الجنود الموالين للرئيس سلفا كير والمتمردين السابقين الموالين لنائبه رياك مشار، الى مقتل المئات في جوبا واجبرت أكثر من 40 الفا على الفرار من منازلهم.

وتسدد اعمال العنف الاخيرة ضربة جديدة لاتفاق انهاء النزاع العام الماضي، والذي تفجر عندما اتهم كير نائبه مشار بالتخطيط لانقلاب.

واتخذ العنف طابعا إثنيا بين قبيلة دينكا التي ينتمي اليها كير وقبيلة نوير التي ينتمي اليها مشار. والقبيلتان هما الاكبر في البلاد.

وتخللت النزاع فظاعات بين القبيلتين ومنها عمليات اغتصاب جماعية واحراق قرى بأكملها وحتى اكل لحوم البشر. كما قتل عشرات الآلاف من الاشخاص وتشرد اكثر من مليونين من منازلهم.