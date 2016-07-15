العالم الغربي والعربي يدين الهجوم الإرهابي في نيس

أثار الاعتداء الذي أوقع ما لا يقل عن 84 قتيلا مساء الخميس في نيس بجنوب شرق فرنسا موجة من الإدانات في العالم بأسره، ونلقت فرنسا صباح الجمعة سيلا من رسائل "التضامن" من قادة العالم بأسره.

- دان الرئيس الأميركي باراك أوباما بحزم "ما يبدو أنه اعتداء إرهابي مروع" في نيس.

-أعلن في بيان "إننا متضامنون مع فرنسا، أقدم حليف لنا، في وقت تواجه هذا الاعتداء"، مضيفا "في هذا الرابع عشر من تموز/يوليو (العيد الوطني الفرنسي في ذكرى الثورة الفرنسية عام 1789)، نستذكر القيم الديمقراطية التي جعلت من فرنسا مصدر إلهام للعالم أجمع".

- ندد وزير الخارجية الأميركية جون كيري الذي حضر عرضا بمناسبة العيد الوطني الفرنسي في وقت سابق الخميس في باريس بـ"اعتداء مروع ضد أبرياء في ذكرى الاحتفال بالحرية والمساواة والأخوة".

- أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة عن تضامنه مع فرنسا منددا بـ"عمل وحشي" وداعيا إلى مواصلة "مكافحة الإرهاب".

- أعلن رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف على هامش قمة أوروبا -آسيا في اولان باتور أن "الإرهاب لا يعرف حدودا ويشكل تحديا مشتركا". وأضاف "بما أن الإرهاب والجهات التي تمولهم لا يفهمون إلا لغة القوة علينا استخدامها (ضدهم)".

- أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن "ألمانيا تقف إلى جانب فرنسا في حربها ضد الإرهاب"، وأضافت "الكلمات لا تكفي للتعبير عما يوحدنا مع أصدقائنا الفرنسيين".

- في بيان مشترك نددت الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي "بأشد الحزم بالاعتداء الإرهابي الوحشي والجبان" في نيس.

- عبر المتحدث باسم الفاتيكان الاب فيديريكو لومباردي في بيان بالفرنسية "بالنيابة عن البابا فرنسيس عن "المشاركة والتضامن مع آلام الضحايا والشعب الفرنسي بأجمعه".

- دان رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك "يوما حزينا لفرنسا ولأوروبا ولنا جميعا"، وقال "الأشخاص الذين استهدفهم الاعتداء كانوا يحتفلون بالحرية والمساواة والأخوة".

- أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة تيريزا ماي تبلغها بـ"الحادث الرهيب" وعبرت عن "صدمتها وقلقها الشديدين".

- أعرب رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر الجمعة عن "حزنه" للاعتداء "الجبان والوحشي"، وعبر عن أسفه "للحصيلة الفادحة".

- تقدم رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي تعازيه إلى الشعب الفرنسي على تويتر، وندد بـ"الاعتداء المقيت".

- عبرت رئيسة وزراء بولندا بياتا جيلدو عن "المها" و"غضبها الشديد".

- رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو كتب في تغريدة أن "الكنديين مصدومون" لما حصل.

- كتب رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم في تغريدة بالفرنسية أن "تركيا تقف دائما إلى جانب دول العالم في الحملة الدولية لمكافحة الإرهاب وتشارك الشعب الفرنسي ألمه"، وأضاف أن "الإرهاب جريمة ضد الإنسانية ولا أحد يعلم متى أو من سيستهدف مجددا".

- أكد الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني "تضامن دول مجلس التعاون مع الجمهورية الفرنسية إزاء هذا الحادث الإجرامي الجبان".

- قال وزير الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إن "الإمارات تدين بكل قوة هذه الجريمة النكراء المروعة، وتؤكد تضامنها التام والكامل مع جمهورية فرنسا":.

- في الرياض، عبر مصدر مسؤول عن "إدانة المملكة وبأشد العبارات لعمل الدهس الإرهابي الشنيع الذي شهدته مدينة نيس الفرنسية".

- في مصر، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي "تضامن مصر التام مع فرنسا ومساندتها للجهود الدولية المبذولة لمكافحة الإرهاب، كما دان مفتي مصر الشيخ شوقي علام الذي يزور ألمانيا في بيان "بشدة الهجمة الإرهابية الدنيئة". وندد الأزهر بالاعتداء، ودعا إلى "توحيد الجهود للقضاء على الإرهاب".

- دان الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاعتداء، وأعلن "وقوف الشعب الفلسطينى مع الشعب الفرنسي الصديق في هذه الظروف الصعبة ضد الإرهاب المجرم والأعمى".

- دان العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، الاعتداء الإرهابي الذي وقع بمدينة نيس الفرنسية، معرباً عن غضبه واستنكاره الشديدين لمثل هذه الأعمال الإرهابية البشعة، مؤكدا تضامن الأردن ووقوفه إلى جانب فرنسا وشعبها الصديق في هذه الظروف، التي تزيد من الالتزام والإصرار على التصدي للتطرف والإرهاب ومحاربة عصاباته الإجرامية، التي تستهدف الأمن والاستقرار العالميين.

- أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة العمل الإرهابي المروع الذي استهدف حشدًا من الأبرياء في مدينة نيس الفرنسية، معربة عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لفرنسا حكومة وشعباً ولأهالي وذوي الضحايا.

وأكدت وزارة الخارجية تضامن مملكة البحرين مع الجمهورية الفرنسية وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لازمة لتعزيز الأمن والاستقرار وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مجددة موقف المملكة الراسخ المناهض للإرهاب بكل صوره واشكاله ومهما كانت دوافعه ومبرراته، مؤكدة على ضرورة الإسراع في تطوير آليات التعاون والتنسيق بين دول العالم بما يضمن اتخاذ خطوات أكثر حسمًا واتباع سياسات أشد فعالية في مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة واجتثاثها من جذورها والقضاء على مصادرها ومسبباتها.

- ندد قادة ومسؤولون يمثلون 51 دولة آسيوية وأوروبية يشاركون الجمعة في قمة في مونغوليا في بيان مشترك بـ"الاعتداءات الإرهابية البغيضة والجبانة" التي ضربت مؤخرا أوروبا وآسيا وكان آخرها في نيس مساء الخميس.

- ندد الرئيس البرازيلي بالوكالة ميشال تامر بـ"العمل المشين" الذي استهدف "أبرياء كانوا يحتفلون باسمى القيم العالمية وهي حرية الشعوب والمساواة بين المواطنين والأخوة".

- عبرت رئيسة تشيلي ميشيل باشيليه عن "الحزن والتضامن الكبير.