فيسبوك يعيد رضيعاً فُقد بزحام فوضى هجوم نيس

عثرت عائلة في مدينة نيس الفرنسية على طفلها ذي الأشهر الثمانية، بعدما فقدته في الفوضى التي عمت المدينة إثر اعتداء مساء الخميس، وذلك بفضل نداء أطلق على فيسبوك وتداوله آلاف الأشخاص.

وكانت صفحات الإنترنت ضجت بالخبر.. "طفل صغير في الزحام وهو موضوع في عربة زرقاء، يرجى تداول الخبر"، مرفقا بصورة له.

وقال مصدر قريب من عائلة الطفل "عثرت شابة عليه وأخذته إلى بيتها، ثم عثرت على صورته بعد ذلك على الإنترنت" فاتصلت بعائلته.

وكتب أحد أفراد الأسرة على فيسبوك قبيل منتصف الليل "لقد عثرنا عليه"، موجها الشكر إلى كل من ساعد في هذه القضية.

وانتشرت على صفحات مواقع التواصل أخبار مماثلة عن أشخاص فقد أثرهم بعد الهجوم.

وكان سائق شاحنة تبريد انقض ليل الخميس على حشود تجمعت على الكورنيش البحري في مدينة نيس للاحتفال بالعيد الوطني الفرنسي، ما أسفر عن مقتل 84 شخصا على الأقل وعشرات الجرحى بينهم 18 في حالة الخطر الشديد.