المدعي العام الفرنسي: هجوم نيس يحمل بصمات إرهابية

قال مدعي عام باريس في مؤتمر صحافي عقده لتوضيح المعلومات التي تم التوصل إليها حتى الآن عن اعتداء نيس، إنه لم يعلن أحد مسؤوليته عن هجوم نيس، لكنه يحمل بصمات منظمة إرهابية.

وأضاف أن التحقيقات مازالت جارية لمعرفة ما إذا كان منفذ الهجوم تصرف بمفرده أو ضمن مجموعة.

وأكد أن عدد القتلى وصل إلى 84 قتيلا، بينهم 10 أطفال، وأن عدد الجرحى هو 100 منهم 52 في حالة خطرة.

وقال المدعي العام إن هناك 4 قضاة من قسم مكافحة الإرهاب يشرفون على التحقيقات.

وعن الإرهابي سائق الشاحنة قال إن اسمه لم يكن مدرجاً على قوائم الاستخبارات، وإنهم عثروا في الشاحنة على دراجة هوائية وصناديق وبندقيتين مزيفتين.

وتابع أن منفذ اعتداء نيس أطلق النار على رجال الشرطة.