اليمن.. الجيش الأميركي يدرس تعزيز وجوده لمواجهة القاعدة

كشف قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال جوزيف فوتيل أن #الجيش_الأميركي يدرس زيادة وجوده في #اليمن، للتصدي بشكل أفضل لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب.

وأضاف الجنرال فوتيل في مقابلة أن مجموعة متنوعة من المواقع قد تكون ملائمة لنشر القوات الأميركية، لكنه لم يكشف عن المواقع المحتملة كما لم يشر إلى توصيات وشيكة في هذا الشأن.

وقال فوتيل متحدثا من #بغداد: "نريد أن يكون بمقدورنا العمل في بيئة أكثر أمنا للتركيز على المهمة الخاصة للغاية الموكلة إلينا هناك والتي تركز بصورة أساسية على تنظيم القاعدة في جزيرة العرب".

وأضاف: "سنحاول أن ننشر القوات أينما كان بإمكاننا القيام بذلك على أفضل وجه".

ورغم الضربات الجوية الأميركية المهمة، ومنها غارة قتلت زعيم #تنظيم_القاعدة في جزيرة العرب العام الماضي فقد تأثرت الجهود الأميركية لمكافحة الإرهاب بالحرب الأهلية في اليمن التي وضعت القوات الحكومية في مواجهة #الحوثيين المدعومين من إيران.

وأضعفت الحرب الحوثيين ولكن في خضم الفوضى الناجمة عنها اجتاح تنظيم القاعدة في جزيرة العرب المنطقة الشرقية من البلاد وسيطر على المزيد من الأراضي وجمع عشرات الملايين من الدولارات جراء إدارة ميناء المكلا ثالث أكبر ميناء في اليمن.

وعاد عدد قليل جدا من القوات الأميركية لليمن منذ سحبت واشنطن قواتها من هناك مطلع عام 2015 عندما اندلعت الحرب.

ورفض مسؤولون أميركيون الإفصاح عن عدد القوات الأميركية في اليمن لكنهم أفادوا أن العدد صغير للغاية.