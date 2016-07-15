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بالصور.. مأساة الدهس القاتل في نيس

المصدر: العربية.نت
ناج في لحظة ذهول بجانب إحدى الضحايا
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انقض سائق شاحنة مساء الخميس على حشد في #نيس جنوب شرقي #فرنسا وقتل 84 شخصاً على الأقل، وجرح أكثر من 100 شخص، بينهم 18 في حالة خطرة. وأطلق السائق الرصاص قبل مقتله على أيدي الشرطة الفرنسية.

ومرتكب الهجوم فرنسي من أصل تونسي، يدعى محمد لحويج بوهلال، في الـ 31 من العمر مقيم في نيس، وكان من متعاطي المخدرات ومرتكبي أعمال العنف، وهو معروف لدى الشرطة الفرنسية في جرائم جنائية. وأفاد مصدر أمني أن المهاجم متزوج ولديه ثلاثة أولاد.

وقال مصدر مطلع على التحقيق إنه تم العثور في الشاحنة على قنبلة غير معدة للانفجار وأسلحة مزيفة، وإن منفذ الهجوم استأجر الشاحنة قبل يومين من تنفيذ اعتدائه.

وقال سيباستيان هومبرت المسؤول بالحكومة المحلية لإذاعة فرانس انفو إن الشرطة قتلت بالرصاص السائق الذي قاد الشاحنة، وحمولتها 25 طناً وبدون لوحات معدنية، لأكثر من 100 متر على امتداد شارع برومناد ديزانجليه في نيس، خلال تنفيذ الهجوم.

والصور التالية تعرض جوانب مختلفة من الحادث الدامي الذي هز العالم:

الشرطة الفرنسية تهاجم الحافلة بالرصاص الشرطة الفرنسية تهاجم الحافلة بالرصاص
الحافلة المستخدمة في عملية الدهس الحافلة المستخدمة في عملية الدهس
رصاص الشرطة الفرنسية دمر واجهة الشاحنة وقتل المهاجم رصاص الشرطة الفرنسية دمر واجهة الشاحنة وقتل المهاجم
الشاحنة المستخدمة في الهجوم الشاحنة المستخدمة في الهجوم
جثث في موقع الهجوم جثث في موقع الهجوم
ناجية لا تصدق نفسها إلى جانب إحدى الضحايا ناجية لا تصدق نفسها إلى جانب إحدى الضحايا
ناجون يتعانقون في لحظة انهيار عقب الهجوم ناجون يتعانقون في لحظة انهيار عقب الهجوم
مسعفون ينقلون إحدى جثث الضحايا مسعفون ينقلون إحدى جثث الضحايا
فرق الإسعاف تخلي أحد المصابين من موقع الهجوم فرق الإسعاف تخلي أحد المصابين من موقع الهجوم

كلمات دالّة

#نيس, #فرنسا

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