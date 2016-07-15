بالصور.. مأساة الدهس القاتل في نيس

انقض سائق شاحنة مساء الخميس على حشد في #نيس جنوب شرقي #فرنسا وقتل 84 شخصاً على الأقل، وجرح أكثر من 100 شخص، بينهم 18 في حالة خطرة. وأطلق السائق الرصاص قبل مقتله على أيدي الشرطة الفرنسية.

ومرتكب الهجوم فرنسي من أصل تونسي، يدعى محمد لحويج بوهلال، في الـ 31 من العمر مقيم في نيس، وكان من متعاطي المخدرات ومرتكبي أعمال العنف، وهو معروف لدى الشرطة الفرنسية في جرائم جنائية. وأفاد مصدر أمني أن المهاجم متزوج ولديه ثلاثة أولاد.

وقال مصدر مطلع على التحقيق إنه تم العثور في الشاحنة على قنبلة غير معدة للانفجار وأسلحة مزيفة، وإن منفذ الهجوم استأجر الشاحنة قبل يومين من تنفيذ اعتدائه.

وقال سيباستيان هومبرت المسؤول بالحكومة المحلية لإذاعة فرانس انفو إن الشرطة قتلت بالرصاص السائق الذي قاد الشاحنة، وحمولتها 25 طناً وبدون لوحات معدنية، لأكثر من 100 متر على امتداد شارع برومناد ديزانجليه في نيس، خلال تنفيذ الهجوم.

والصور التالية تعرض جوانب مختلفة من الحادث الدامي الذي هز العالم: