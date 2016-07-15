الصور الأولية للاشتباك بين الشرطة الفرنسية وإرهابي نيس

عرضت قناة "العربية" الصور الأولية للاشتباك، الذي وقع بين الشرطة الفرنسية وسائق الشاحنة في هجوم نيس أمس الخميس، والذي أسفر عن مقتل 84 شخصاً وإصابة أكثر من 100، حيث اندفعت شاحنة صوب جمع من الناس كانوا محتشدين لمشاهدة الألعاب النارية بمناسبة احتفالات العيد الوطني، مشيرة إلى أن الشاحنة دهست الناس على امتداد كيلومترين.

وأكدت مصادر في الشرطة الفرنسية التعرف رسمياً على سائق الشاحنة، الذي نفذ اعتداء نيس بفرنسا، مشيرة إلى أنه فرنسي من أصل تونسي، يدعى محمد لحويج بوهلال، في الـ31 من العمر مقيم في نيس، وكان من متعاطي المخدرات ومرتكبي أعمال العنف، وهو معروف لدى الشرطة الفرنسية في جرائم جنائية.