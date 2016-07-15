ترجمة خاطئة لكلمة هولاند حول الإسلام تثير الجدل

جدل أثارته كلمة الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، بُعيد الهجوم الذي استهدف مدينة نيس، والجدل كان حول الوصف الذي أطلقه هولاند على العمليات الإرهابية التي تستهدف فرنسا، حين قال إن بلاده تحت تهديد الإرهاب الأصولي، غير أن ترجمة خاطئة قالت إنه يتهم الإسلام ككل بالإرهاب.

في هذا الجو، يسعى تنظيم داعش إلى إحداث الوقيعة بين الإسلام والغرب. عملياته الإرهابية ترفع فيها رايات دينية وتحقق أهدافها، يقابل تصعيد من اليمين المسيحي المتطرف.

الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، واجه طوال فترة حكمه أقصى هجمات داعش في الغرب. وفي كل مرة كان يظهر ليفرق بين أفعال داعش الدموية وقيم الإسلام المتسامحة.

وفي أول تعليق للرئيس هولاند بعد هجوم نيس، سمى الإرهاب باسمه، وحمّل مسؤوليته للتنظيمات الإسلامية المتطرفة. في هذا التعليق قال هولاند جملته: "الإرهاب الأصولي" التي تعني ارتباطاً بالتنظيمات والحركات السياسية. وسعى إلى عدم تحميل الإسلام مسؤولة أفعال داعش، بعدم قوله هذه الجملة التي يرددها اليمين المسيحي المتطرف: وهي "الإرهاب الإسلامي".

وبعيدا عن أدبيات اللغة، يبقى الأكيد هو اتفاق داعش واليمين المسيحي المتطرف، معا على الاستثمار في حالة العداء التي تولدت في كل الاتجاهات، نتيجة الخلط بين الإسلام والإرهاب.