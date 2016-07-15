جارة إرهابي نيس: كنت أخشى على بناتي من نظراته

جرت عملية تفتيش الجمعة للمنزل المفترض لسائق الشاحنة الذي قتل 85 شخصاً مساء الخميس في نيس والذي وصفه جيرانه بأنه رجل "منعزل" و"صامت".

والسائق واسمه محمد لحويج بوهلال (31 عاما) مولود في تونس.

وقال سيباستيان وهو من سكان البناية المكونة من أربعة طوابق، حيث منزل السائق إن الأخير لم تكن تظهر عليه مظاهر تطرف، وكان معظم الأوقات يرتدي سروالا قصيرا.

وفي الطابق الأرضي قالت انان إنها كانت تحتاط لهذا "الشاب الوسيم الذي كان يطيل النظر لابنتيها".

وقالت جارته الكسيا إنه تحدث إليها مرة واحدة حين أخطأ في عداد الكهرباء.

وفي الطابق العلوي قال أفراد أسرة إن السائق لم يكن يرد أبدا على التحية.

وبدأت عملية التفتيش بحضور عدد كبير من الشرطيين من قوات النخبة مدججين بالسلاح.

وأكدت مصادر في الشرطة الفرنسية التعرف رسمياً على سائق الشاحنة، الذي نفذ اعتداء نيس بفرنسا، مشيرة إلى أنه فرنسي من أصل تونسي، يدعى محمد لحويج بوهلال، في الـ 31 من العمر مقيم في نيس، وكان من متعاطي المخدرات ومرتكبي أعمال العنف وهو معروف لدى الشرطة الفرنسية في جرائم جنائية.

وأفاد مصدر أمني أن مرتكب اعتداء نيس لديه ثلاثة أولاد ومنفصل عن زوجته، وهو من منطقة "مساكن" بالشمال الشرقي التونسي، والمعروفة بأن 40% من سكانها البالغين 100 ألف، هم من المهاجرين في الخارج، ومعظمهم في فرنسا التي هاجر عام 2000 إليها "وقبل أقل من عام ارتكب حادث مرور في نيس، فسحبوا منه رخصة قيادته".