حماس توافق على إجراء الانتخابات المحلية الفلسطينية

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الجمعة، موافقتها على إجراء #الانتخابات المحلية الفلسطينية المقررة في الثامن من أكتوبر المقبل، بعد أن قاطعتها عام 2012.

وقالت الحركة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني الرسمي "إن الحركة ترى ضرورة وأهمية إجراء الانتخابات المحلية في الضفة والقطاع، وتجديد هيئاتها استنادا إلى الإرادة الشعبية الحرة عبر صناديق الاقتراع، بما يؤدي إلى تطوير وتحسين الخدمات المقدمة لشعبنا الفلسطيني".

وأضاف البيان: "ستعمل الحركة على إنجاح الانتخابات وتسهيل إجرائها بما يخدم مصلحة شعبنا وقضيتنا، وعلى أساس توفير ضمانات النزاهة وتكافؤ الفرص لهذه الانتخابات واحترام نتائجها".

وتنظم لجنة الانتخابات المركزية التي تعتبر مستقلة هذه الانتخابات، وهي الثالثة منذ إنشاء #السلطة_الفلسطينية في 1995.

ومنعت حركة #حماس إجراء الانتخابات المحلية الأخيرة في العام 2012 في قطاع غزة، وقاطعت الانتخابات التي جرت في الضفة الغربية. وبررت رفضها في حينه بضرورة إعطاء الأولوية لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.

ولم تجر انتخابات تشريعية في الأراضي الفلسطينية منذ 2006. وفازت حركة حماس بها في حينه، لكن الخلافات السياسية الحادة لاسيما بين حركتي #فتح وحماس انتهت بتفرد حماس بالسيطرة على قطاع #غزة. وبسبب عمق الخلافات أيضا، لم تجر انتخابات رئاسية منذ العام 2005.

ورحبت لجنة الانتخابات المركزية التي ستتولى الإشراف على الانتخابات المحلية ببيان حركة حماس.

وقالت اللجنة في بيان صحافي إن رئيس اللجنة حنا ناصر ووفدا من اللجنة سيتوجهان إلى القطاع صباح الأحد المقبل للقاء الفصائل والأحزاب السياسية ولاطلاعهم على خطط اللجنة لتنفيذ الانتخابات المحلية بالتزامن بين الضفة والقطاع.