رجل على متن دراجة نارية حاول اعتراض شاحنة نيس

روى الصحافي الألماني ريتشارد غوتهار أن رجلا على متن دراجة نارية حاول اعتراض الشاحنة التي اندفعت على حشد يحتفل بالعيد الوطني في نيس في جنوب شرق فرنسا مساء الخميس.

وقال غوتهار في اتصال هاتفي من برلين "كنت على شرفة (فندق) مطل مباشرة على جادة برومناد دي انغليه، ورأيت أشخاصا يحتفلون بعيد (الرابع عشر من تموز/يوليو) وفجأة اتجهت شاحنة نحو الحشد".

وأوضح غوتهار الذي يعمل صحافيا مستقلا "كان السائق يسير بسرعة بطيئة جدا وهو أمر غريب". وأضاف "لحقت به دراجة نارية كانت تسير وراءه ثم حاولت تجاوزه، حتى إن سائقها حاول فتح باب سائق الشاحنة، إلا أنه سقط أرضا وسحقته عجلات الشاحنة".

وصور غوتهار على هاتفه النقال ما حصل، وبثت شبكة "ايه ار دي" الألمانية الرسمية التسجيل.

وأوضح غوتهار "رأيت أيضا شرطيين اثنين يطلقان النار على الشاحنة، وعندها زاد السائق السرعة فجأة واندفع باتجاه الحشد وهو ينحرف بالشاحنة من جانب إلى آخر. بعدها جرى إطلاق النار من أسلحة عدة طيلة 15 إلى 20 ثانية".

وتابع الشاهد أن الأمر كله "استغرق 60 ثانية لا أكثر من البداية وحتى النهاية"، موضحا أنه نزل بعدها إلى الشارع وهناك لاحظ الذعر بين الناس وشاهد 12 جثة أرضا.

وقال الصحافي في فرانس برس روبرت هولواي الذي كان يحضر الاحتفالات "كانت فوضى عارمة والناس يصرخون. رأينا أشخاصا مصابين وحطاما في كل مكان".

وقتل ما لا يقل عن 84 شخصا، من بينهم طفلان في الاعتداء الدامي الجديد الذي ضرب فرنسا، ونقل أكثر من خمسين طفلا إلى المستشفيات.