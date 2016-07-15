روسيا تعلن تضامنها مع فرنسا بعد اعتداء نيس

أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الجمعة، عن تضامنه مع فرنسا بعد اعتداء نيس (جنوب شرق) الذي أوقع ما لا يقل عن 84 قتيلا، منددا بـ"عمل وحشي"، وداعيا إلى مواصلة "مكافحة الإرهاب".

وقال بوتين في برقية إلى الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند نشرها الكرملين، إنه يشعر بالصدمة "حيال وحشية، خصوصا قسوة هذه الجريمة التي ارتكبت في العيد الوطني لبلادكم".

وأضاف بوتين "نشهد مجددا على أن الإرهاب ليس من شيمة البشر، فهو يحصد الأبرياء بمن فيهم النساء والأطفال".

وأكد الرئيس الروسي الحاجة "للقضاء على المتطرفين وفكرهم أينما كانوا مختبئين"، مشددا على أن روسيا مستعدة "لأكبر تعاون مع فرنسا وسواها من الشركاء الدوليين في كافة مجالات مكافحة الإرهاب".

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين "روسيا متضامنة مع الشعب الفرنسي في هذه الأيام العصيبة".

وطلب وزير الخارجية سيرغي لافروف من الصحافيين التوقف دقيقة صمت حدادا على الضحايا، قبيل محادثات مع نظيره الأميركي جون كيري حول سوريا.

وقال لافروف "أشعر أن عملنا أصبح أكثر إلحاحا وضرورة في أعقاب الهجوم الإرهابي المقزز أمس في نيس".