صدمة أوروبية غداة مأساة نيس

أعرب #الاتحاد_الأوروبي فجر الجمعة عن صدمته الشديدة والحزن إزاء العملية الإرهابية، التي أدمت الفرنسيين في مدينة نيس خلال ساعات الاحتفال بالعيد الوطني.

وشدد #رئيس_المفوضية_الأوروبية جان كلود يونكر على دعم الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء "من أجل مكافحة الإرهاب على الصعيدين الداخلي والخارجي".

وعبر رئيس المجلس الأوروبي عن الصدمة والحزن إزاء العملية الشنعاء التي استهدفت المدنيين في احتفال "الحرية والعدالة والأخوة"، شعار الجمهورية الفرنسية.

وذكر رئيس الحكومة البلجيكية شارل ميشيل في تغريدة على موقع "توتير" أن السلطات البلجيكية تتواصل مع نظيرتها الفرنسية لمتابعة المأساة التي أدمت نيس.

ويرصد المراقبون فجر الجمعة أدنى التفاصيل حول عملية #الدهس التي استهدفت المواطنين في الرصيف السياحي "لابرومناد دي انجليز" في نيس.

ونقلت وسائل الإعلام الفرنسية صباح يوم الجمعة أن الشرطة الجنائية "تتثبت من هوية عثر عليها في الشاحنة، وكذلك مسدس من عيار 7.65".

ويتوقع أن تطغى محنة مدينة نيس على اهتمامات الأوساط الأوروبية صباح يوم الجمعة، تمهيدا لاجتماع وزراء الخارجية لدول الاتحاد يوم الاثنين في بروكسل. كما سيعقد الاتحاد اجتماعا على مستوى وزراء الخارجية مع مجلس التعاون الخليجي يوم الاثنين في العاصمة البلجيكية. وتتزامن اللقاءات الأوروبية الخليجية مع مباحثات يجريها وزير الخارجية الأميركي جون كيري مع نظرائه الأوروبيين.