فرنسا تستنفر.. هولاند يعلن التعبئة ويستدعي الاحتياط

الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، الذي كان قبل الاعتداء الإرهابي في نيس يشيد بنجاح تأمين بطولة الأمم الأوربية، ويعد بعدم تمديد حال الطوارئ، قرر العودة من افينيون جنوب البلاد والتوجه إلى خلية الأزمة التي شكلتها وزارة الداخلية في باريس.

وخرج هولاند مخاطبا الشعب الفرنسي قبل وزير الداخلية، مخالفا الأعراف الجارية في فرنسا، وذلك بهدف امتصاص غضب الشارع وتهدئة مشاعر الفرنسيين ليعلن استمرار حال الطوارئ ونشر الآلاف من عناصر الجيش وقوى الأمن، متعهدا بمحاربة الإرهابيين ورفع مستوى الحرب عليهم في كل من سوريا والعراق.

وقال "تم اتخاذ مجموعة من التدابير، وفيما يتعلق بالوزارات المعنية كالداخلية والدفاع فإننا رفعنا إلى أقصى الحدود الإجراءات الأمنية، يعني ذلك تعبئة عشر آلاف من رجال الدرك والجنود، وتم استدعاء عمليات الاحتياط من مختلف الأجهزة الأمنية لمساعدة زملائهم، وسيتم نشرهم في المناطق المناسبة".

في حين توجه وزير الداخلية برنار كازنوف إلى مكان الاعتداء في نيس ليشرف على مراقبة الموقف، وأوعز لفرق الطوارئ بالعمل على مساعدة وإخلاء الجرحى, وإنشاء مشفى ميداني، إضافة إلى إرسال خبراء مختصين لتقديم الدعم النفسي لهم ولذوي الضحايا في نيس, الذين فتحت الفنادق القريبة من المنطقة أبوابها لاستقبالهم .

وكان هولاند أعلن، فجر الجمعة، أن بلاده "ستعزز" تدخلها ضد المتطرفين في #سوريا و#العراق، وذلك إثر الاعتداء الذي شهدته مدينة #نيس وراح ضحيته 84 شخصا على الأقل قتلوا دهسا بشاحنة، بينما كانوا محتشدين لمشاهدة الألعاب النارية بمناسبة احتفالات العيد الوطني.

وقال هولاند في خطاب عبر التلفزيون من قصر #الإليزيه "ما من شيء سيجعلنا نتخلى عن عزمنا على مكافحة الإرهاب وسوف نعزز أكثر تحركاتنا في سوريا كما في العراق. أولئك الذين يستهدفوننا على أرضنا سنواصل ضربهم في ملاجئهم".

ووصف الرئيس الفرنسي الهجوم الدموي الذي وقع أمس الخميس في مدينة نيس بجنوب البلاد بأنه عمل إرهابي وقال إنه سيتم تمديد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر أخرى.



وحالة الطوارئ مفروضة منذ هجوم باريس في نوفمبر الماضي، والذي أسفر عن مقتل 130 شخصا وأعلن تنظيم داعش المسؤولية عنه.



وعقد هولاند اجتماع أزمة في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة عقب الهجوم الدامي، وأعلن استدعاء احتياط الجيش من المواطنين لتعزيز صفوف الشرطة والدرك.